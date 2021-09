Die Corona-Inzidenz in Bochum auf niedrigen Niveau, dass lesen wir gerne.Eine Inzidenz von 37,5 laut RKI das klingt gut.Lockerungen in Sicht in NRW - dass klingt wie Musik in meinen Ohren.

Abstände fallen in der Gastronomie. Keine Maskenpflicht mehr im Freien.

Wann?

Ab Freitag den 1.10.2021

Quelle:

Radio Bochum