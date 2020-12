In Bochum gibt es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Ein 72-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau sind ihrer Virus-Erkrankung erlegen.



Ein weiterer 90-Jähriger ist mit Corona infiziert an einer anderen Erkrankung verstorben. Insgesamt gibt es damit in Bochum 60 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. Es gibt nach wie vor mehr als tausend aktuell Infizierte in der Stadt, allein heute sind wieder 103 neue Infektionen bestätigt worden.

Mehr als 200 Bochumerinnen und Bochumer sind seit gestern neu in Quarantäne geschickt worden. 3135 sind es jetzt insgesamt. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen. Sie liegt in Bochum aktuell bei 176,9.

Dienstag, 15.12.2020

