Bei uns in Bochum sind aktuell noch immer mehr als tausend Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. 1054 sind es Stand heute Mittag. 134 Bochumer Corona-Patienten werden aktuell im Krankenhaus behandelt. 34 von ihnen auf der Intensivstation. 23 müssen beatmet werden. Es gibt auch zwei neue Bochumer Todesopfer im Zusammenhang mit Corona. Zwei Frauen sind mit Corona infiziert an anderen Erkrankungen verstorben. Damit gibt es insgesamt 57 coronabedingte Todesopfer in Bochum, 43 sind direkt an den Folgen ihrer Viruserkrankung verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen – auf jetzt 173,9 in Bochum.

Quelle: Radio Bochum