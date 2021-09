Der Bochumer Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“ ruft anlässlich des bevorstehenden Brustkrebsmonats Oktober zu einer Mutmacher*innen-Aktion für Brustkrebspatientinnen und -patienten auf. Die Erfahrung zeigt, wie wichtig der Austausch und die Information unter Betroffenen sein kann, wie hilfreich es ist, sich gegenseitig Mut zu machen.

Die Diagnose Brustkrebs ist ein Schock. Sie verändert das Leben schlagartig, nicht nur für die betroffenen Frauen, sondern auch für die Angehörigen. Bei Frauen ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung. Auch Männer können betroffen sein: Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken jährlichen zwischen 600 und 700 Männer an Brustkrebs, rund ein Prozent aller Brustkrebsfälle. Im Brustkrebsmonat Oktober wird die Situation der an Brustkrebs Erkrankten besonders in den Mittelpunkt gerückt. Es geht um Prävention, Früherkennung, Behandlung und Forschung. Der Bochumer Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“ kann auch in diesem Jahr wegen der Coronapandemie keine Präsenzveranstaltung im Kunstmuseum Bochum durchführen, wie es vor Corona schon Tradition war. Deshalb will „Aktiv gegen Brustkrebs“ im Brustkrebsmonat Oktober im Internet aktiv sein.

Neben anderen Beiträgen ist die Mutmacher*innen-Aktion geplant. Brustkrebspatientinnen und Brustkrebspatienten werden gebeten: Erzählen Sie anderen Betroffenen Ihre Geschichte, schildern Sie Ihren Weg von der Diagnose über die Therapie bis zur Nachsorge. Wie sind Sie mit der Erkrankung umgegangen? Wie hat sich Ihr Leben verändert und was haben Sie geändert? Was hat Ihnen Mut gemacht? Haben sie vielleicht ein Mutmacher-Motto, das Ihnen über Tiefpunkte hinweggeholfen hat?

Die Beiträge sollen im Oktober auf der Internetseite www.aktivgegenbrustkrebs.de veröffentlicht werden. Beiträge können per E-Mail an kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de oder per Post an Aktiv gegen Brustkrebs e.V., Bergstr. 26, 44791 Bochum, geschickt werden.

Infos auch auf www.aktivgegenbrustkrebs.de