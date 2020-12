Kurz Info :

In zwei Bochumer Krankenhäuser gibt es größere Corona-Ausbrüche.

Im Marienhospital in Wattenscheid sind 60 Patienten und mehr als 30 Mitarbeiter infiziert, im Knappschaftskrankenhaus in Langendreer sind 30 Mitarbeiter und 15 Patienten infiziert.

Quelle:

Radio Bochum