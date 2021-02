Bochum:

In unserer Stadt sind mittlerweile zehn Menschen mit der britischen Corona -Mutation infiziert. Das hat die Stadt Bochum mitgeteilt. Mehr als zehntausend Bochumer haben ihre Infektion inzwischen auch überstanden und gelten als genesen.

Die 7-Tage - Inzidenz ist weiter leicht gesunken. Aktuell liegt diese bei 48,5. Impfungen in Bochum bisher 26.994 und gut 9200 Menschen sind inzwischen gegen den Corona-Virus zum zweiten mal geimpft.

Quelle:

Radio Bochum

Wichtig ::

Die Symptome der britischen Corona - Mutation unterscheiden sich in der Häufigkeit des Auftretens von denen der ursprünglichen Variante.

Achtung:

Häufiger Husten, Halsschmerzen, Müdigkeit und Muskelschmerzen sind Signale.

Geschmacks-und Geruchsverlust kommen seltener vor.

Quelle:

Medizinjournalist Dr. med. Christoph Specht

Quelle:

RTL.DE