Frühestens Ende des Jahres soll es so weit sein: Ein Impfstoff könnte eingesetzt werden. Ein Stopp des Coronavirus? Das Paul-Ehrlich-Institut rechnet für Ende 2020 oder Anfang 2021 mit einer Zulassung. Neun Impfstoffkandidaten befinden sich in einer abschließenden dritten Phase so Instituts-Chef Klaus Cichutek. Ein Lichtblick -trotzdem scheint mir der Weg ein weiter. Es wird einige Zeit vergehen ,bis eine flächendeckende Verfügbarkeit gewährleistet ist. Es wäre wunderbar wenn es so schnell voran gehen würde. Wichtiger erscheint mir allerdings das uns ein sorgfältig geprüfter Impfstoff zur Verfügung steht.

Info:

RTL