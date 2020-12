Bochum: 166 nachgewiesene Neuinfektionen

Ein weiterer Bochumer ist am Corona-Virus verstorben. Das hat die Stadt Bochum gerade bekannt gegeben. Der Mann war Mitte 40 und ist in seinem Zuhause verstorben. Insgesamt hat die Stadt Bochum heute 166 nachgewiesene Neuinfektionen gemeldet. Aktuell liegen 147 Corona-Patienten in den Bochumer Krankenhäusern, 33 davon auf Intensivstationen.

Inzidenzwert in Bochum: Nicht sofort neue Maßnahmen

Der Bochumer Inzidenzwert reißt fast die 200er-Marke. Er liegt aktuell bei 198,7, so die offiziellen Zahlen der Stadt Bochum. Wenn unser Inzidenzwert über 200 steigt, will die Stadt Bochum aber nicht sofort neue Maßnahmen beschließen. Der harte Lockdown ist gerade erst in Kraft getreten, sagt eine Stadtsprecherin. Die Stadt will erst beobachten, wie sich die Corona-Zahlen im Lockdown entwickeln. Das sei nach zwei Tagen noch nicht abzusehen. Die Stadt Bochum will trotzdem mit dem Land NRW über mögliche Maßnahmen sprechen. Wenn die Corona-Zahlen im Lockdown nicht sinken, könnte möglicherweise doch eine Ausgangssperre kommen.

Quelle: Radio Bochum