Corona-Inzidenzwert weiter über 200

Die Corona-Lage in Bochum bleibt weiter angespannt. Die Stadt Bochum hat heute wieder einen Todesfall bekannt gegeben. Ein 82-jähriger Mann ist im St. Josef Hospital an Corona verstorben. Gerade sind 1402 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert. Davon liegen 145 Corona-Patienten und Patientinnen in den Bochumer Krankenhäusern. 29 davon müssen auf den Intensivstationen behandelt werden. Unser Inzidenzwert liegt weiter über der 200er-Marke bei 219,4. Kurz vor Weihnachten befinden sich außerdem viele Bochumerinnen und Bochumer in Quarantäne - rund dreieinhalb tausend Menschen müssen aktuell Zuhause bleiben.

Quelle: Radio Bochum