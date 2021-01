Das RKI meldet 16.417 Corona-Neuinfektionen.

Am Samstagmorgen steigt die Zahl der Todesfälle an. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt leicht ab.

Innerhalb 24 Stunden starben laut RKI weitere 879 Menschen. Im Vergleich zum Freitag sind wieder mehr Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben. Das meldet das RKI am Samstagmorgen.

Das sind weniger als noch Mitte der Woche, allerdings mehr als am Vortag. Insgesamt sind in Deutschland bislang 51.521 Menschen „an“ oder „mit“ Covid-19 gestorben.

Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 2.122.679 gestiegen. Das sind etwas weniger, als das RKI noch am Freitag gemeldet hatte.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 0,97 (Vortag: 0,93). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 97 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Als Covid-19-Todesfall zählt das RKI nachweislich infizierte Menschen, die direkt an Corona gestorben sind und solche mit Vorerkrankungen, bei denen sich die Todesursache nicht abschließend klären lässt. Es liegt am Ermessen des Gesundheitsamtes, ob es einen Fall als verstorben „an“ oder „mit“ Covid-19 an das RKI übermittelt.