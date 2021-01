Noch 25 freie Intensivbetten frei so meldet das Divi - Krankenhaus-Register für Bochum am Montag dem 11.Januar .

17,4 Prozent der Bochumer Intensivbetten sind derzeit von Covid-19 Patienten belegt.

Quelle:

Divi-Krankenhaus - Register

Bochum:

Covid-19 Zahlen in Kürze:

Infizierte aktuell:

882(-81)

Gesamt:

8720 (+52)

Gesundete:

7736 (+130)

Tote :

102 (+1)

7-Tage Inzidenz:

119,3 (-1,1)

Quelle:

Gesundheitsamt Bochum