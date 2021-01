Die deutschen Gesundheitsämter melden aktuell 16.946 Neuinfektionen binnen eines Tages. Wieder gibt es 465 neue Todesfälle im gleichen Zeitraum. An Sonntagen sind die Fallzahlen niedriger ,unter anderem weil am Wochenende kaum getestet wird. Die Zahl binnen 7 Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am heutigen Sonntagmorgen bei 162,2.Zwischen den Bundesländern sind die Unterschiede gewaltig. Sachsen mit 269,8 und Thüringen mit 232,4 hatten die höchsten Inzidenzen. Den niedrigsten Wert verzeichnete Bremen mit 74,0.

Söder drängt auf eine schnellere Zulassung. Zwar sei eine verlässliche Zulassung wichtig ,aber der Impfstoff rette auch Leben.

Schleppender Start:

Impfkampagne in Deutschland - warum so langsam das fragt sich inzwischen ganz Deutschland denke ich.

Jeder Tote ist einer zu viel.

