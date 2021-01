Insgesamt sind in Bochum seit März 8.221 (+16) Menschen auf das Corona-Virus getestet.

6.776 (+137) sind insgesamt genesen. 63 an (+/-0 ) und 27 mit Covid19 (+1) erstorben. Aktuell sind 1.355 (-122) Personen infiziert. 190 (-7) davon befinden sich 40 (- 3) in stationärer intensiv medizinischer Behandlung. Davon 17 Personen (+/-0) ohne und 23 Personen (3) mit Beatmung. Die Zahl der Infektionen in den letzten 7 tagen, gerechnet pro 100.000 Einwohner /innen (Inzidenz ) ,beträgt 129,2 (-13,8)

Stand 14.00

Gesundheitsamt Bochum