Wegen der Corona-Virus-Situation und aufgrund gesundheitsbehördlicher Empfehlungen sagen Aktiv gegen Brustkrebs e.V. und das Brustzentrum Augusta Bochum den für den 26. März geplanten Themenabend „Brustkrebs – Tipps zum Umgang mit Nebenwirkungen der Therapie“ in der Augusta-Kranken-Anstalt ab. Es ist geplant, diesen Themenabend zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachzuholen. Die angekündigte Referentin, Apothekerin Dr. Inka Krude, bietet Interessierten an, konkrete Fragen zum Thema „Nebenwirkungen der Therapie bei Brustkrebs“ über die EMail-Adresse Alte@Apotheke1691.de zu stellen.