In Bochum ist ein weiterer Covid-19 Todesfall zu beklagen. Wie die Stadt mitteile ,starb ein 82-jähriger Mann im St. Josef-Hospital . Die Zahl der Verstorbenen im direkten Zusammenhang mit dem Virus beläuft sich nun auf 49 .Hinzu kommen 18 Bochumer die zwar nicht an, aber mit Covid-19 gestorben sind.

Die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner in unserer Stadt binnen 7-Tage verharrt auf hohen Niveau.





219,4.