Am Freitag hat es 16 bestätigte Corona-Neuinfektionen in Bochum gegeben.

Außerdem einen weiteren Todesfall - ein 86-jähriger der im Bochumer Sankt-Josef- Hospital verstarb.

Damit gibt es in Bochum 25 bzw. mit Covid-19 Verstorbene.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bochumer bleibt auf hohen Niveau.

Sorgen machen die Neuinfektionen im Moment .

Inzwischen sind viele Bochumer mittleren Alters betroffen.

Der Bochumer Corona- Krisenstab bittet dringend die Hygieneregeln zu beachten.

Abstand

Maske tragen

Hände waschen

Info: Radio Bochum