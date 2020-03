Menschen über 60 Jahren sollten sich falls noch nicht geschehen gegen

Pneumokokken impfen lassen.

Pneumokokken verursachen die Mehrzahl aller bakteriellen

Lungenentzündungen.

Komplikationen einer Infektion können abgemildert werden -

und helfen einer Corona Infektion entgegen zu wirken - oder einen

Krankheitsverlauf günstig zu beeinflussen.

Weltweit sind 109 000 Menschen an Covid-19 erkrankt davon

1112 Infektionen In Deutschland.

Der Impfstoff ist zur Zeit sehr gefragt und eigentlich für ältere

Menschen lebenswichtig.

Sichere dir deinen Impfstoff ,so wie wir es heute getan haben.

Vorsicht ist immer gut ...