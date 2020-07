Willkommen Daheim:

Alle Reisenden sollen sich von nun an kostenfrei nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen können.

Am Flughafen werden demnach Teststellen eingerichtet.

Reisende aus sogenannten Risikogebieten die in die Heimat zurückkehren, können sich freiwillig testen lassen.

Ohne negativen Test heißt es wie gehabt- für zwei Wochen in Quarantäne. Rückkehrer aus Nicht-Risikoländern können sich innerhalb 72 Stunden kostenlos testen lassen .

In diesen Fällen allerdings in der Arztpraxis oder beim zuständigen Gesundheitsamt.

Quelle:Funke Medien