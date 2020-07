Erst wurden Deos mir Aluminium verteufelt - jetzt sollen sie doch nicht so schädlich sein.

Na ja, das kennen wir ja – erst so dann so. Ist doch mit allem so.



Als Benutzerin von Deo und Co. (Kosmetikprodukten) bin ich als es seinerzeit hieß, dass zu viel giftiges Aluminium über die Haut in die Blutbahn gelangt, auf ein angeblich aluminiumfreies Deo umgestiegen.

Aber – wenn ich jetzt lese, wo überall Aluminium drin enthalten ist und wir sogar über die Nahrung zu uns nehmen, dann überkommt mich schon ein mulmiges Gefühl.

Nicht, dass ich mich angereichert fühle .. aber wer möchte schon Leicht-Metall im Körper aufweisen.

Wie es heißt, steht auf der sogenannten BfR-Liste der besonders alu-haltigen Lebensmittel Mehrkornbrot ganz oben, gefolgt von der Schokolade. Zudem - wer sich vor zu hoher Aluminiumaufnahme schützen will, solle darauf achten, saure und salzhaltige Lebensmittel nicht in Kontakt mit Aluminium zu bringen.

Aber zurück zum Deodorant. Darf gar nicht dran denken, wie unbekümmert wir früher als junge Mädels damit umgegangen sind. Ob Achselspray oder Intimspray, wir haben gesprüht, was die Dose hielt. Und wenn´s gejuckt hat, wurde nochmal nachgesprüht. Erst später kamen wir dahinter, dass der Juckreiz das Resultat von zuviel des Guten vielmehr der Chemie war. Okay, ich denke das reicht dann auch zu diesem Thema.