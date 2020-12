Deutschland geht ab den 16.Dezember in den harten Lockdown - die Lock nicht.

,,Die DB wird ihrer Verantwortung gerecht und will möglichst viele Sitzplätze anbieten, um Abstände zwischen den Reisenden in den Zügen groß zu halten. Unverändert, so ein Sprecher der DB biete man das volle Programm.

Sonderzüge sollen für eine Entzerrung sorgen.

(Oder für mehr Reisende?)

Hmmmm.

Der Einzelhandel wird geschlossen, das öffentliche Leben noch weiter eingeschränkt. Weihnachten bloß nicht zu nahe kommen.

Verstehe ich alles...

Eins verstehe ich aber nicht...

Weihnachten:

Die DB darf in vollen Zügen ihre Fahrten starten.

Wie hält man Abstand, enge Gänge,Toiletten?

Da haben wir die Bescherung oder ?

Quelle:

RND RedaktionsNetzwerk Deutschland.