Es will und will einfach nicht.

Dauerhaft eine Inzidenz unter 50 das scheint in Bochum momentan einfach nicht zu klappen. Deutschlandweit fallen die Zahlen aber der Tod er ist allgegenwärtig. Während wir alle auf Lockerungen warten sterben Menschen unter uns .Vergesst nicht das diese Menschen nicht irgendeine Statistik sind.

RIP.

In Deutschland gab es innerhalb eines Tages 4640 gemeldete Neuinfektionen binnen 24 Stunden.179 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.

Die Zahl der binnen 7 Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI heute früh bundesweit bei 34,1.

Quelle:

RKI

Bochum:

Aktuell infiziert:

312 (-22)

Gesamt:

15.942 (+35)

Verstorbenen:

237 (+1)

7-Tage- Inzidenz:

50,9 (-6,8)

Impfungen:

250.527 (+5.524)

Quelle:

Gesundheitsamt Bochum