Die Corona 7-Tage-Inzidenz bei uns in Bochum ist noch einmal ordentlich gestiegen.

Corona-Inzidenz steigt Sonntag in Bochum deutlich an.

Das Robert-Koch-Institut meldet einen sprunghaften Anstieg der Corona 7-Tage-Inzidenz bei uns in Bochum.

Aktuell liegt sie demnach bei 73,85 und damit rund 14 Punkte höher als noch am Samstag.

Weitere Coronazahlen für Bochum

Alleine am Sonntag hat es bei uns in Bochum 59 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen gegeben. Damit stieg die Zahl der aktiv infizierten um 34 auf insgesamt 354. Dagegen gelten weitere 25 bisher Infizierte als genesen. Die Lage auf den Corona-Stationen in den Bochumer Krankenhäusern hat sich wenig verändert.

Aktuell werden 24 Infizierte stationär behandelt. Davon liegen 6 Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen.

Stand der Corona-Impfungen in Bochum

Am Sonntag haben sich rund 1.300 Bochumerinnen und Bochumer impfen lassen, fast 500 zum ersten Mal, etwa 800 haben bereits die zweite Impfdosis bekommen und sind bald bestmöglich geschützt. Das gilt jetzt für mehr als 215.000 Menschen bei uns in der Stadt.

