Die Corona-Impfungen mit dem zweiten in Europa zugelassenen Impfstoff können in der kommenden Woche in Deutschland beginnen.

Die Länder sollen die erste Lieferung des Moderna-Vakzins am Dienstag erhalten, teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die EU-Kommission hatte den Impfstoff des US-Herstellers Moderna am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Im ersten Quartal sollen wegen der zunächst begrenzten Produktionskapazitäten nur knapp zwei Millionen Moderna-Dosen nach Deutschland kommen.

Deutschland bekommt von den 160 Millionen EU-weit bestellten Impfdosen mehr als 50 Millionen.

Nebenwirkungen in der Studie

Schmerzen, Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle oder Schwellung der Lymphknoten liegt bei 92 %.

Beschwerden wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen liegen bei 83 %.

Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass es durch die Impfung zu schweren Nebenwirkungen kommt.

In der Impfgruppe trat bei sehr wenigen Menschen (0,01 %) eine Lähmung des Gesichtsnervs (Fazialisparese) auf. Es kam auch zu möglicherweise allergischen Reaktionen (bei 0,4 %). Ob beides im Zusammenhang mit der Impfung steht, ist jedoch unklar. Die Arzneimittelbehörden beobachten und prüfen solche Fälle weiter gründlich.