Die Stadt Bochum kann mit Blick auf die Corona-Lage am Dienstag (22.12.) wieder keine guten Nachrichten verkünden.

Drei weitere Frauen sind an Corona verstorben. Damit sind in Bochum jetzt insgesamt 70 Personen in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Zwei Frauen im Alter von 75 und 93 Jahren sind im Krankenhaus dem Virus erlegen. Eine weitere 74-jährige Frau ist in einer Pflegeeinrichtung verstorben.

Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen ist heute ebenfalls wieder stark gestiegen.

131 Bochumerinnen und Bochumer sind seit gestern Nachmittag positiv getestet worden.

Damit sind jetzt 1412 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert.

156 von ihnen liegen im Krankenhaus, 30 auf Intensivstationen.

Der Bochumer Inzidenzwert liegt bei 227,0. So die offiziellen Zahlen der Stadt Bochum.

Quelle: Radio Bochum