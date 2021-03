Die Zahl der Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigen weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute 12.834 Corona-Neuinfektionen - 2.254 mehr als vor genau einer Woche. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag am Morgen mit 72,4 deutlich höher als am Vortag (69,1). In NRW liegt die Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen bei 73,1 - gestern lag sie bei 69,9.