Einige Inkasso-Dienste kündigen Schuldnern auch in der Corona-Pandemie Hausbesuche an, in dem das Unternehmen mitteilt, ein Außendienstmitarbeiter wolle mit dem Verbraucher über den Ausgleich einer noch ausstehenden Forderung sprechen. Sollte der Verbraucher die Schuld jedoch zeitnah begleichen, würde der Außendienstmitarbeiter von einem Hausbesuch absehen.

Betroffene sind oftmals kaum in der Lage, zu beurteilen, ob die Zahlungsaufforderungen - auch in der Höhe - gerechtfertigt sind. Häufig drohen Unternehmen mit der gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen, unseriöse Firmen gar mit Lohn- und Gehaltspfändung oder Hausbesuch zur Pfändung von Wertsachen. Manche Unternehmen stellen Schuldnern diese Hausbesuche sogar extra in Rechnung. Diese sind keine notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung und damit auch nicht vom Schuldner zu ersetzen.

Unter Druck der offenen Forderung fühlen sich Schuldner häufig verpflichtet, solchen Hausbesuchen zuzustimmen und riskieren damit die eigene Gesundheit.

Das widerspricht die gesetzlichen Grundlagen

Laut Verbraucherschutz, sollten Betroffene sich nicht von dem Schreiben erschrecken und unter Druck setzen lassen. Das widerspricht die gesetzlichen Grundlagen. Denn Schuldner sind nicht verpflichtet, Mitarbeiter von Inkassounternehmen in ihre Wohnung zu lassen. Das Recht, die Wohnung eines Schuldners zu betreten, haben grundsätzlich nur Gerichtsvollzieher aufgrund eines Gerichtsbeschlusses.

Die Schuldnerberatungen informieren Betroffene über ihre Rechte und Pflichten und zeigen Wege aus der Schuldenfalle. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Schuldnerberatungen zurzeit telefonisch statt.

Es gibt auch die Möglichkeit, den kostenlosen "Inkasso-Check" der Verbraucherzentralen zu nutzen, um generell die Rechtmäßigkeit des Inkassoschreibens zu überprüfen.

Es sind leider in der Branche unseriöse Methoden weit verbreitet. Die Angesprochenen reagieren verunsichert und zahlen, selbst wenn sie nicht müssten.