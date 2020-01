Ich sag beziehungsweise schreib mal so – mit einfach zusammengereimten Worten.

Mir macht es Angst, was auf der Erde abgeht -

dass unser Lebensraum in Gefahr ist, der offenkundig verfrüht

vor dem Untergang steht.

Weltweit ist die Politik gefordert, zu retten, was noch zu retten geht,

in Kooperation mit der Menschheit, die auf und von diesem Planeten lebt,

welcher zu zweidrittel aus Wasser besteht.

Gegen Urgewalten kann sich niemand wehren,

lediglich mit ansehen, wie sie alles zerstören,

was der Natur da gelungen ist in Jahrmillionen.

Schon von daher sollten wir sie schonen, weder in Asche legen noch in Schutt -

Vernichtung und Kriege sind für gar nichts gut.

Und so gegenwartsnah der Spruch auch scheint,

mit „nach mir die Sintflut“ ist bestimmt nicht gemeint,

dass, egal ob Umweltsau oder brave Frau,

die Zukunft der Nachwelt am Arsch geht vorbei

und gleichzeitig gemacht wird ein Riesengeschrei,

wenn es um den eigenen sowie den Wohlstand geht,

der seiner Meinung nach auf der Müll-Kippe steht,

welche er anderen in die Schuhe schiebt.