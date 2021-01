Was haben wir uns in den letzten Wochen nicht alles anhören müssen!

Jetzt, nach wochenlangen Versteckspiel, ziehen Frau Merkel und Herr Spahn endlich die Notbremse: Ein Impfstoff-Gipfel mit den Länder-Chefs und Vertretern der Pharmakonzerne soll retten, was verbockt wurde und Deutschland in arge Bedrängnis gebracht bzw. der Lächerlichkeit preisgegeben hat.

Das planlose Rumgeeiere und Versagen in den vergangenen Wochen zeigt nur, wie weit sich die Regierungspolitik in Berlin von den Menschen im Land entfernt hat. Während man in den Bundesländern verzweifelten Rentner*innen erklären muss, warum immer noch zu wenig Impfstoff verfügbar ist und sie sich weiterhin gedulden müssen, loben sich unsere Regierungspolitiker tagtäglich über den "grünen Klee" und lassen keine Kamera und kein Mikrofon aus um ihren großen "Impferfolg" gebetsmühlenartig zu verbreiten.

Die Kanzlerin wollte nicht wahrhaben und einsehen, das die EU -mit ihrer aus dem Hut gezauberten Präsidentin von Merkels Gnaden- beim Einkauf des Impfstoffs gescheitert ist. Aber wer schon in Deutschland hunderte Millionen für kuriose bzw. "krumme" Rüstungsgeschäfte ausgegeben und "Schiffe" versenkt hat, der darf in Brüssel scheinbar auch noch größere Luftnummern fabrizieren.

Ach ja, da ist ja auch noch unser Gesundheitsminister!

Dieser verteidigte diese Linie jeden Tag aufs neue und konnte oder wollte sich gegen Merkel nicht durchsetzen, denn schließlich besteht ja noch die Aussicht ihr Nachfolger zu werden.

Es reicht liebe Regierung!

Die Umfragen belegen, dass sich immer weniger Bürger mit eurem Impf-Management zufriedengeben. Es muss endlich schneller und effektiver gehandelt werden, jeder Tag zählt und jede(r) weitere Tote ist eine(r) zu viel!

So, das musste noch gesagt werden und jetzt bin ich erstmal weg aus dem StadtSpiegel!

Bleibt gesund!