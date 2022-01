Der erste Themenabend 2022 des Bochumer Vereins „Aktiv gegen Brustkrebs“ und des Brustzentrums Augusta Bochum befasst sich am 27. Januar, 18 bis 19.30 Uhr, mit „Strahlentherapie bei Brustkrebs – aktuelle Möglichkeiten“. Es informieren PD Dr. Stefan Könemann (Strahlentherapiezentrum Bochum) und Dr. Daniel Metzler (Strahlentherapie Hattingen). Moderiert wird dieser Themenabend von Prof. Dr. Holger Nückel (Onkologische Gemeinschaftspraxis).

Die Teilnahme ist kostenlos. Der Themenabend findet in der Aula der Augusta-Kranken-Anstalt Bochum, Bergstraße 26, statt - Eingang über das Gebäude Zahnklinik/Brustzentrum, Aula 1.OG). Es gilt die 2G-Plus-Regel. Eine Anmeldung ist erforderlich: 0234 37985495 und 0176 62103952 oder per E-Mail kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de

www.aktivgegenbrustkrebs.de