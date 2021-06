In Bochum waren im Mai insgesamt 259.606 Fahrzeuge aller Klassen gemeldet.

Das sind 159 mehr als im April. Der PKW-Bestand sank um 69 auf insgesamt 208.466.

Es waren 16.475 LKW angemeldet, 89 mehr als im April. 201 Busse sind im Stadtgebiet unterwegs, genauso viele wie im Vormonat. Die Zahl der Krafträder stieg im Mai um 101 auf nun 16.477. Die Zahl der Zugmaschinen sank um eine auf 820 und die der Anhänger stieg um 27 auf 15.139. Es sind 2.028 sonstige Fahrzeuge in Bochum unterwegs, zwölf mehr als im Vormonat.

In Bochum fahren seit Mai 15.382 Fahrzeuge mit Wattenscheider Kennzeichen, ein Plus von neun. Die Zahl der Elektrofahrzeuge erhöhte sich im Mai um 196 auf 2.366. Außerdem sind 9.178 E-Hybrid-Fahrzeuge in Bochum gemeldet, 390 mehr als im Vormonat.

Stadt Bochum