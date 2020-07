Innerhalb von 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter 422 Neuinfektionen.



Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 196.096 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Samstagmorgen meldete (Datenstand 04.07., 0 Uhr). 9.010 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland – das bedeutet ein Plus von 7 im Vergleich zum Vortag. Etwa 181.300 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind etwa 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Nach einem Höchststand im April hat sich die Zahl der Sterbefälle in Deutschland anscheinend langfristig normalisiert. Das Statistische Bundesamt wertet wöchentlich die Sterbefallmeldungen der Standesämter aus. Die vorläufigen Zahlen liegen nun bis 7. Juni vor.

Im März, April und Mai waren die Sterblichkeit in Deutschland erhöht. Das Statistische Bundesamt weist aber darauf hin, dass diese Übersterblichkeit auch bei Grippewellen auftritt und nicht nur eine Folge des Coronavirus sein könnte.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen vom Freitagnachmittag bei 0,84 (Datenstand 3.7., 0.00 Uhr). Das ist fast das Niveau des Vortages (0,83). Ein Infizierte steckt damit im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Das Sieben-Tage-R, das weniger tagesaktuellen Schwankungen unterliegt, liegt laut RKI bei 0,85 (Vortag: 0,83). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Wissenschaftlern zufolge kommt Deutschland mit einer Reproduktionszahl von 0,75 am besten aus der Corona-Krise.

Obwohl die Fallzahlen in Deutschland insgesamt auf einem niedrigen Niveau sind, beeinflussen lokale Häufungen den R-Wert stark. Der Wert reagiere auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen empfindlich, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Dies kann insbesondere bei einer insgesamt kleinen Anzahl von Neuerkrankungen zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen, so das RKI.

Daten aus Bochum: Stand 03.07.20 - 17:57 Uhr - Update folgt!

Im Moment sind 29 (-3) Bochumer nachweislich infiziert. 5 (+/-0) Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 2 (+1) davon liegen auf der Intensivstation. Die Zahl der Neuinfizierten pro einhunderttausend EinwohnerInnen im Durchschnitt der letzten sieben Tage liegt jetzt bei 3,57

Bisher gab es in Bochum insgesamt 632 (+4) Coronafälle,

584 (+7) Bochumer gelten als genesen

19 Bochumer sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, ein weiterer positiv getesteter Patient ist an einer anderen Erkrankung verstorben.

Quelle: RKI + Online Nachrichtenportale