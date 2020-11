Auch am Wochenende sind die Corona-Infektionszahlen in Bochum weiter gestiegen. Trotz Teil-Lockdown sind jetzt 1402 Bochumerinnen und Bochumer gleichzeitig infiziert. Das ist ein neuer Höchststand. Samstag und Sonntag sind zusammen 195 Neu-Ansteckungen offiziell bestätigt worden. 75 Bochumer und Bochumerinnen werden mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt. 15 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt in Bochum bei 163,2.

Quelle: Radio Bochum