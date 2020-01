Das Seniorenbüro Mitte, Heuversstraße 2, startet am Dienstag, 4. Februar, in Hamme ein Trainingsprogramm für ältere Menschen, die Bewegung in ihren Alltag bringen möchten.

Das Alltags-Trainings-Programm, kurz ATP, bietet Sturzprophylaxe sowie Stärkung der Muskulatur und des Gleichgewichtssinns. Sportkleidung ist nicht erforderlich und der Kurs ist auch für Menschen ohne sportliche Vorerfahrung geeignet. Ein erfahrener Fachtrainer des Vereins ReVo Aktiv steht den Teilnehmenden zur Seite.

Infos

- Der Kurs findet ab dem 4. Februar jeweils dienstags von 10 bis 11 Uhr in den Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde Hamme-Hordel, Amtsstraße 4a, statt.

- Anmeldungen nimmt das Seniorenbüro Mitte unter Tel.: 92 78 63 90 entgegen.