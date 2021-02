Friseure

dürfen ab März wieder ...



Auf diese Nachricht haben viele gewartet : am 1. März ist wieder Haare schön - nach gut zehn Wochen Schließung wegen der Corona -Pandemie geht es wieder an den Start. Schon jetzt haben die Haarschneider vom Dienst alle Hände voll zu tun denn das Telefon steht nicht still. Wüsste unsereins nicht genau das es sich am anderen ende der Leitung um einen Friseur handelte würde unsereins glatt glauben in der Hotline zwecks Impftermin festzuhängen.

1.März 2021:

Einiges wird anders ...

Friseurinnen und Friseure und auch die Kundschaft werden mit FFP2 - Masken versorgt so heißt es bei Terminabsprachen. Die Termine werden übrigens zur Zeit schon eng und so wird manches Geschäft längere Öffnungszeiten anbieten.

Na,dann mal los.

Figaro ✂️Figaro ✂️ Figaro ✂️

Quelle:

Radio Bochum