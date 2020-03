Frühlingsanfang:

Die Tage werden wieder länger, das Wetter besser und die Lust wieder auf sein Motorrad oder Fahrrad zu steigen wächst. Doch Achtung, im Jahr 2019 sind in NRW 60 Verkehrstote Motorradfahrer zu beklagen. Im 1. Halbjahr 2019 waren es hingegen schon ca. 160 Verkehrstote Radfahrer.

Für zu Tode gekommene "Scooterfahrer*innen lag noch keine Statistik vor.

Selbst bin ich kein Motorradfahrer, möchte aber an ALLE Verkehrsteilnehmer appellieren, nehmt RÜCKSICHT aufeinander. Den Motorradfahrern empfehle ich eine Eingewöhnungsphase nach der langen Winterpause, ihr müsst nicht sofort zeigen was ihr "drauf habt", oder glaubt zu wissen drauf zu haben. Meinen Autofahrer-Kollegen sei mitgegeben, wir sind nicht mehr alleine auf der Strasse, wir müssen unsere Vorfahrt auch nicht erzwingen wollen, die Jungs und Mädchen auf ihren Motorrädern sind halt schneller unterwegs, manche Radfahrer noch unsicher. Geniesst alle das Frühjahr, passt auf euch auf, sicher wartet jemand Zuhause auf euch.