Die Stadt Bochum meldet fünf weitere Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. Zwei Frauen über 80 sind in Krankenhäusern an Corona gestorben. Zwei Männer und eine weitere Frau sind mit Corona-Infektionen an anderen Ursachen verstorben.

Tagesaktuelle Zahlen

Corona-Pandemie (Stand 19. Januar 2021, 14 Uhr)

Aktuell Infiziert:

673 (-68)

Infektionen gesamt:

9.197 (+27)

Verstorbene

116 ( +5)

stationäre Behandlung:

176 (+2)

davon Intensiv:

29 (+/-0)

7-Tage-Inzidenz

110,4 (-10,8)

Impfungen:

6.787 (+/-0)

davon 2. Corona-Schutzimpfungen: 90 (+/-0)

Quelle: Gesundheitsamt Bochum