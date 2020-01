„Seit ich meine Stelle in der Wohnberatungsstelle am 1. Juli 2019 angetreten habe“, erzählt Birit Bollert, „habe ich 44 Ratsuchende zu Hause aufgesucht.“ - Die Marschroute für 2020 ist klar: Ich möchte, dass unser Angebot noch bekannter wird.“ Adressaten sind Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderung und Demenz sowie Senioren, aber auch Jüngere, die sich präventiv über Anpassungen des Wohnumfeldes beraten lassen möchten. Schließlich wollen die meisten möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung bleiben.

Um ihr Angebot bekannt zu machen, hält Bollert Vorträge in den Seniorenbüros und bei der Frauenhilfe, stellt ihre Beratungsstelle bei der Bochumer Pflegekonferenz vor und hat natürlich auch Kontakt zum Seniorenbeirat. „Vernetzung ist das A und O“, weiß die Beraterin. Auch die eigene Qualifizierung steht ganz oben auf ihrer Agenda, um stets die aktuellsten Informationen parat zu haben und kompetent Auskunft erteilen zu können.

Ein erstes Fazit ihrer Beratungstätigkeit kann sie bereits ziehen: „Nach Badumbau, Treppenlift, Barrierefreiheit und Rollläden wird besonders häufig gefragt. Wichtig zu wissen ist, dass auch Menschen, die keinen Pflegegrad haben, finanzielle Hilfen für die Anpassung des Wohnumfeldes bekommen können. Hilfsmittel zahlt die Krankenkasse und wer einen Schwerbehindertenausweis hat, kann die Wohnraumanpassung auch über die Sozialhilfe finanziert bekommen. Vermieter sind leider nur selten bereit, sich finanziell an Umbaumaßnahmen zu beteiligen.“ - Umso wichtiger ist also kompetente Beratung, und die gibt es bei der Wohnberatungsstelle.

Info

- Termine mit Birit Bollert können telefonisch unter: 9133-315 und 0160 96340496 oder per Mail an: birit.bollert@diakonie-ruhr.de vereinbart werden.