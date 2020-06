Kampf gegen die Pandemie.

Arzneimittelbehörde gibt Grünes Licht für Corona- Medikament Remdesivir.

Dringend wurde ein Medikament gegen -19 in der Corona-Pandemie gesucht.

Auf den antiviralen Wirkstoff Remdesivir,der eigentlich gegen Ebola

entwickelt wurde schaut nun die ganze Welt.

Jetzt bekommt der Wirkstoff grünes Licht und trägt den Namen Veklury .

Die Zustimmung der Kommission European Medicines Agency ( EMA ) sei nur

noch Formsache heißt es.

In kürzester Zeit ,Wochen oder in den nächsten Monaten stehe das Präparat

bereit.

Nach Berechnungen eines britischen Forschers soll eine zehntägige

Behandlung zum Selbstkostenpreis von zehn Euro möglich sein.

Wie teuer es dann letztlich sei wenn es verkauft wird wäre unklar.