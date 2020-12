Die Evangelische Kirchengemeinde Wattenscheid reagiert auf die besondere Situation der Corona-Pandemie mit einer kreativen Planung der Gottesdienste an Heiligabend. "In diesem Jahr wird es mehr Gottesdienste als sonst geben und diese finden unter freiem Himmel statt", erläutert Pfarrer Uwe Gerstenkorn.

So sind Gottesdienste geplant auf dem Alten Markt in der Wattenscheider Innenstadt (16.30 und 18 Uhr), vor der Christuskirche in Günnigfeld (17 Uhr), auf dem Kirchhof der Kreuzkirche in Leithe (16.30 Uhr) und an vier Plätzen in Höntrop (18 Uhr): auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage Vogelsang, den Kirchvorplätzen der Versöhnungskirche in Preins Feld und der Kapelle an der Höntroper Straße sowie auf dem Helmholtzplatz in der Kruppsiedlung an der Essener Straße. Und wenn es regnet? Darauf weiß Pfarrer Christian Meier eine Antwort: "Dann singen wir 'Oh du fröhliche' eben unter dem Regenschirm."

Unbedingt anmelden!

Zur besseren Planung und um den ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten, gilt für alle Gottesdienste: Unbedingt anmelden!

Die Anmeldung ist ganz einfach und geht schnell. Auf der Homepage der Gemeinde: www.e-ki-wa.de steht für die Gottesdienstbesucher unter der Rubrik „Gottesdienste“ ein Formular bereit. Wenn alle Angaben gemacht wurden, einfach auf „Anfrage senden“. Anschließend wird eine Bestätigung per E-Mail verschickt. Diese Bestätigung ist auszudrucken und zum Gottesdienst mitzubringen.

Nur wer keine Möglichkeit hat, sich auf diesem digitalen Wege anzumelden, kann sich auch im Gemeindebüro (Tel.: 82348) anmelden. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Mittwoch, Freitag: 9.30 bis 12.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 9.30 bis 15 Uhr. Nicht angemeldete Personen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen.