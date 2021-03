Herne :

Nicht alle Deutschen sind wirklich heiß darauf, gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Aber es gibt auch Menschen, die unbedingt und schnellstmöglich das Serum erhalten möchten. Und wenn es dann noch so einfach gemacht wird und Online - Portal und Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung das Alter nicht abfragen kommen die Drängler ins Spiel.

Herne:

So war es möglich das Menschen Impftermine für Senioren unter 80 buchen konnten. Vor Ort im Impfzentrum fiel dies über den Ausweis - Abgleich allerdings auf. Selbstverständlich werden diese Herner trotz Termin abgewiesen so die Stadt.

Quelle:

Radio Herne

Bitter:

Das es nötig ist an die Bürger zu appellieren damit dieses Vorgehen nicht andere Impftermine der Senioren blockiert.

Unrechtmäßige Impfung das stößt gerade sauer bei mir auf.

Seitdem in Deutschland geimpft wird und klar ist, dass die Impfdosen knapp sind, wird hier und da gedrängelt. Das Prinzip der Verknappung sorgt scheinbar für Angst.