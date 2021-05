Bochum voller Hoffnung:

Stand: 26 Mai 2021

Tagesaktuelle Zahlen:

Inzidenz: 61,5

Impfungen:

220.508 (+2.661)

Infiziert:

4533 (-24)

Gesamt:

15.749 (+52)

Verstorben:

235 (+/-0)

Quelle:

Gesundheitsamt Bochum

Neue Corona-Auflagen für Gastronomie, Handel, Kitas und Kultur.

Ab Freitag soll in weiten Teilen des Landes gelockert werden. Die Landesregierung hat zum 28.Mai einen neuen Stufenplan für Öffnungen angekündigt. Bei stabilen Neuinfektionsraten unter 100,unter 50 und unter 35 die Beschränkungen in Handel, Gastronomie, Kultur, Sport sowie Freizeitbereich schrittweise umfassend aufgehoben werden. In den Städten mit einer Inzidenz unter 100 wäre dann ein Einkaufen ohne Termin und Test möglich.

Weitere Erleichterungen stehen ebenfalls an.

Quelle:

Funke Medien