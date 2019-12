Ja - kaum ist ein Neues Jahr im Anmarsch, werden die unglaublichsten Jahres-Horoskope erstellt, die kosmischer vielmehr komischerweise zu jedem Sternzeichen passen. Egal ob Widder, Stier, Skorpion oder Jungfrau, für alle geht es im Neuen Jahr aufwärts.

Im Aufwärtstrend befinden sich natürlich auch alle anderen Sternzeichen. Und wie könnte es auch anders sein - allen winkt das Glück, auch in der Liebe zum Glück und glücklicherweise quillt der Geldbeutel förmlich über .. und alles ist bare Münze.

Hey, wer´s glaubt - wird selig, und hey, mal ehrlich, wer will nicht glückselig sein?

Wenn ich der Prophezeiung Glauben schenken darf, dann verfolgt mich das Glück im kommenden Jahr auf Schritt und gibt mir lediglich im November einen Tritt.

Kein anderer Planet als Merkur wird meine Venus im siebten Himmel beziehungsweise Haus umkreisen und -sorry, so steht´s geschrieben- mein Partnerhaus komplett auseinander nehmen. Was das wohl mal wieder zu bedeuten hat? Das hört sich ja schon beim Lesen nach einer Katastrophe an.



Okay – ich sag dann mal bis dann und dass mich das Kosmogramm mal gern haben kann.