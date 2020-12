Düsseldorf :

Groß war sie angelegt die Kontrolle in Zügen,Bahnhöfen und auf Bahnsteig in NRW. Trotz Ankündigung wurden am Montag 259 Fahrgäste binnen 3 Stunden ohne Maske angetroffen.

259 Maskenmuffel in nur 3 Stunden?

Ein Schlag ins Gesicht für jeden der sich an die Regeln hält.

In Bus, Bahn und Bahnhöfen oder an Haltestellen heißt es Maske auf ...

Wer sich daran nicht hält für den sind 150 Euro Bußgeld einfach zu wenig.

500 € Bußgeld das schmerzt vielleicht mehr.

Quelle: Funke Medien