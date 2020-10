Die Einkäufe mitbringen, beim Kochen helfen oder einfach Gesellschaft leisten: alles Aktivitäten für die ein professioneller Pflegedienst kaum Kapazitäten hat. Diese Aufgaben werden häufig wie selbstverständlich und gerne von Nachbarn oder Bekannten übernommen. Trotzdem besteht der Wunsch seitens unterstützungsbedürftiger Menschen diese Leistungen der Nachbarschaftshilfe zu honorieren. Diese Möglichkeit besteht seit einigen Jahren im Rahmen von Leistungen der Pflegekassen. Genauer gesagt kann ein monatlicher Entlastungsbetrag von 125 Euro für diese Art von Hilfen aufgewendet werden. Dieser steht jedem Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 zu.

Nachbarschaftshelfende brauchen jedoch einen Kurs, wenn sich die pflegebedürftige Person die gezahlte Aufwandsentschädigung von der Pflegekasse erstatten lassen will. Solch einen Kurs speziell für Personen die Hilfen in ihrer Nachbarschaft leisten, bietet das DRK-Quartiersprojekt Weitmar zusammen mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Ruhr nun zum ersten Mal an. Der Kurs richtet sich an alle, die weiterhin oder in Zukunft einen Bekannten oder Nachbarn bei der Lebens- und Haushaltsführung Zuhause unterstützen möchten. Der 12-stündige Kurs bereitet mit seinen Inhalten auf die Aufgaben eines Nachbarschaftshelfenden vor und vermittelt zusätzliche Sicherheit im Umgang mit bestimmten Erkrankungsbildern, einfachen pflegerischen Hilfen und Erste Hilfe Maßnahmen. Abgerundet wird der Kurs durch praktische Tipps zur Kommunikation und Umgang mit pflegebedürftigen Menschen sowie einen Einblick in rechtliche Fragen.

Der Kurs findet unter den Bestimmungen der Coronaschutzverordnung statt. Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Der Kurs findet erstmals am 11. und 12.12.2020 statt. Er umfasst 12 Unterrichtseinheiten und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch notwendig.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Anna Wischnewski

DRK Zentrum Weitmar – Quartiersbüro

Bürozeiten: Di. bis Do. 9:00 bis 16:30 Uhr

An der Holtbrügge 2-8, 44795 Bochum

Telefon: +49 (0)234 9445 140

Telefon: +49 (0)234 9445 0 (Zentrale)

Telefax: +49 (0)234 9445 160

E-Mail: a.wischnewski@drk-bochum.de

Internet: www.drk-bochum.de

Facebook: www.facebook.com/DRKBochum