Im August kamen fast 1.000 Menschen zur ersten gemeinsamen Impfaktion von Jobcenter und Impfzentrum Bochum. Und auch diesmal sind die Impfstationen am 31. Januar in Wattenscheid sowie am 2. und 9. Februar im Jobcenter in der Universitätsstraße 66 auf regen Andrang vorbereitet. Über 20.000 Haushalte haben in diesen Tagen ein Informationsschreiben des Jobcenter Bochum erhalten und für alle Impfwilligen ab 12 Jahren stehen ausreichend Termine auch ohne Anmeldung bereit.



Das Angebot ist umfassend. Erst- oder Zweitimpfungen sind sind ebenso möglich wie Booster-Impfungen. Geimpft wird mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech für die Altersgruppe unter 30 und Moderna für die Altersgruppe über 30.

Mitzubringen sind der Personalausweis (Identitätsnachweis), der Impfausweis und die Krankenversicherungskarte mit. Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren sollten von einem Sorgeberechtigten begleitet werden. Alle Termine finden Impfinteressierte auch unter www.jobcenter-bochum.de





Termine:

1.

Montag, 31. Januar, von 9 bis 16 Uhr im Jobcenter Wattenscheid, Friedrich-Ebert-Str. 7, 44866 Bochum.

2.

Mittwoch, 2. Februar, von 10 bis 15.30 Uhr im Jobcenter-Standort, Universitätsstraße 66, 44789 Bochum.

3.

Mittwoch, 9. Februar, von 10 bis 15.30 Uhr im Jobcenter-Standort, Universitätsstraße 66, 44789 Bochum.