Wo sich die einen auf die Sonnenbank legen, legen sich andere stundenlang in die Sonne und wiederum andere auf die Pritsche beim Tätowierer. Alle mit einem Ziel - man will Farbe bekommen.

Aber - und jetzt kommt´s – in jedem Fall ist das schädlich. Zuviel UV-Strahlung ist schädlich für die Haut, ganz egal ob man sich am Strand in den Sand oder im Solarium auf die Sonnenbank haut.

Sich Farbe unter die Haut spritzen zu lassen, ist ebenfalls schädlich. So sieht das jedenfalls die Europäische Chemiekalienagentur und empfiehlt bestimmte Farbpigmente, wie zum Beispiel Blau (Blue16) und Grün (Green7) zu verbieten, da diese in der Kosmetik für Haarfarben auch verboten sind.

Na ja .. und ob nun schön oder albern, die Rose oder das Geweih am Hintern, liegt immer im Auge des Betrachters. Und des Trägers natürlich.

Ich hab keine Tattoos und will auch keine haben. Obgleich, das eine oder das andere könnte ich mir schon ganz hübsch vorstellen. Aber die Vorstellung, dass Tattoos ein Risiko für die Gesundheit darstellen und sich Farbpigmente, wenn auch in Nanopartikelgröße, in den Lymphknoten ablagern könnten .. neee, dann lieber nicht .. dann zeige ich lieber nackte Haut.