Impf-Nachweis im Scheckkartenformat:

Oh neeeee...

Schon wieder das Smartphone vergessen und nun? Oder der Akku wieder einmal leer?

Der Impfausweis ? Zerfleddert leicht und schnell gefälscht. Das digitale Zertifikat auf dem Smartphone ist nicht so deins? Der eine oder hat es nicht so mit der Technik gerade ältere Menschen tun sich da oft schwer.

Es gibt sie die Alternative:

Klein, praktisch, gut.

Die Immunkarte der Plastikausweis im Scheckkartenformat, auf dem der QR-Code des persönlichen Impfzertifikats aufgedruckt ist. Populär gemacht hat die Karte ein kleines Leipziger Startup des gerade einmal erst 26-jährigen Gründers Tamin-Al-Marie. Bereits drei Millionen Menschen (auch mein Mann und ich) nutzen bereits die Immunkarte.

So einfach funktioniert der kleine Plastikausweis:

Du benötigst deinen Impfnachweis mit dazugehörigen QR-Code, und schon geht es in eine Apotheke. Apotheken (jede zweite Apotheke) ,die bei der Immunkarte mitmachen, generieren nicht nur den Code, sondern beantragen auch gleich die Herstellung einer Immunkarte mit QR-Code auf der Rückseite.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Lieferzeit per Post etwa 2- 3 Wochen.(oft länger)

Achtung:

Wir haben gewartet bis wir geboostert waren damit die Gebühr (9,90 €) nur einmal anfällt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Quelle: Online FOKUS

Auflistung der teilnehmenden Filialen