Impfstoff für die Jüngsten:

Biontech-Gründer rechnen in wenigen Wochen mit Impfstoff für Fünf-bis Elfjährige. Der Impfstoff ist der selbe wie bisher allerdings geringer dosiert. Die Produktion sei in Vorbereitung so Biontech-Gründerin Özlem Türeci .Das Unternehmen werde schnell eine Zulassung beantragen - und plant schon die nächsten Schritte. Schon in den kommenden Wochen werde man den Behörden die Ergebnisse der Studie zu den Fünf-bis Elfjährigen vorlegen und eine Zulassung für diese Altersgruppe beantragen.

Es sehe gut aus und läuft alles nach Plan so das Unternehmen.

Quelle:

Der Spiegel

Ich frage mich:

Wie sieht das Stimmungsbild in der Bevölkerung aus?

Wer würde sein Kind so schnell wie möglich impfen lassen?