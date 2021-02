Die Corona-Lage in Bochum entspannt sich weiter. Mittlerweile sind fast so viele Bochumerinnen und Bochumer komplett geimpft, wie insgesamt an Covid-19 erkrankt waren. 23.880 Menschen in unserer Stadt haben bereits eine erste Impfung bekommen. Allein gestern haben 466 Bochumerinnen und Bochumer ihre Impfung bekommen. Nächste Woche wolle man bei dem Impfungen weiter Fahrt aufnehmen, heißt es von der Stadt.

Inzidenzwert sinkt leicht

Trotzdem meldet die Stadt auch wieder 40 Neuinfektionen. Damit sind im Moment 261 Bochumer mit dem Virus infiziert. Das sind neun mehr als gestern. Die Inzidenz sinkt leicht auf 59,0. Es gehe voran, das könne man sehen, sagt die Stadt. Im Krankenhaus liegen aktuell 75 Bochumerinnen und Bochumer. Im Vergleich zu letzter Woche sind das deutlich weniger.

Quelle: Radio Bochum