Neben älteren Menschen werden in Bochum auch medizinische Angestellte geimpft

Ab heute können im Bochumer Impfzentrum im RuhrCongress bis zu 400 Menschen am Tag gegen Corona geimpft werden. Das hat die Stadt Bochum auf Anfrage von Radio Bochum gesagt. Das Impfzentrum hat die Kapazitäten ausgebaut. Ab sofort gibt es drei Impfstraßen für den BionTech-Impfstoff und drei weitere, an denen AstraZeneca verimpft werden kann. Das heißt, dass pro Tag bis zu 200 Personen über 80 Jahre geimpft werden können. Dazu kommen noch einmal bis zu 200 Mitarbeitende aus dem medizinischen Bereich, die in die höchste Priorität fallen. Die Mitarbeitenden dürfen sich allerdings nicht selbst anmelden. Ihre Arbeitgeber werden darüber informiert, wann sie dran sind.

Quelle: Radio Bochum